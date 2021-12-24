Колишній премʼєр-міністр Франції замінив ексзятя Путіна у складі ради директорів нафтохімічного гіганта Росії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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СИБУР Холдинг
Колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон увійшов до складу ради директорів найбільшої нафтогазохімічної компанії Росії «Сибур».
Про це у пресслужбі компанії повідомили 23 грудня, хоча засідання акціонерів, на якому обирали членів ради директорів, відбулося ще 17 грудня.
Фійон у компанії обіймає посаду незалежного директора, а також входить до складу комітету зі стійкого розвитку та комітету, який займається кадрами та винагородами ради директорів.
Водночас у переліку членів ради відсутній колишній зять президента Росії Володимира Путіна, заступник голови правління та акціонер Кирило Шамалов. Водночас, за даними РБК, він залишиться у правлінні.
Видання повʼязує перестановки у раді директорів із тим, що у вересні «Сибур» об’єднався з групою ТАІФ із Татарстану, і саме акціонери цієї групи могли номінувати Фійона. Гендиректор групи Альберт Шигабутдінов також увійшов до нового складу Ради директорів «Сибуру».
Навесні велика російська страхова компанія «Согаз» також стала акціонером «Сибуру», а до ради директорів увійшов голова правління цієї компанії Антон Устинов. У 2012—2016 роках він обіймав посаду радника Путіна, а до цього був співробітником апарату чинного президента «Роснефти» Ігоря Сечіна, коли той працював в уряді.
Зазначимо, тепер у раді директорів компанії залишився лише один представник її менеджменту — голова правління Дмитро Конов.
- Кирило Шамалов є сином співвласника банку «Росія» і друга Путіна Миколи Шамалова. У 2008 році Шамалов-молодшив став віцепрезидентом «Сибуру». У 2013 році він одружився з Катериною Тихоновою, яку називають молодшою дочкою Путіна. У 2018 році міжнародне агентство Bloomberg повідомило, що Кирило Шамалов і Катерина Тихонова розлучилися.
- У 2020 році журналісти видання «Важные истории», посилаючись на інформацію, отриману зі зламаної хакером пошти Шамалова, розповіли, що він після одруження з донькою президента РФ начебто купив акції найбільшої російської нафтохімічної компанії «Сибур» за $100, хоча їхня ринкова вартість — $380 млн.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Шамалов отримав акції за програмою заохочення вищого менеджменту.
- Франсуа Фійон у липні 2021 року також увійшов до складу ради директорів «Зарубежнефть». Влітку 2020 року суд у Парижі засудив його до пʼяти років позбавлення волі (три з них умовно) у справі про фіктивне працевлаштування дружини та розтрату державних коштів.