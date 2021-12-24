Колишній премʼєр-міністр Франції замінив ексзятя Путіна у складі ради директорів нафтохімічного гіганта Росії

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СИБУР Холдинг

Колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон увійшов до складу ради директорів найбільшої нафтогазохімічної компанії Росії «Сибур».

Про це у пресслужбі компанії повідомили 23 грудня, хоча засідання акціонерів, на якому обирали членів ради директорів, відбулося ще 17 грудня.

Фійон у компанії обіймає посаду незалежного директора, а також входить до складу комітету зі стійкого розвитку та комітету, який займається кадрами та винагородами ради директорів.

Водночас у переліку членів ради відсутній колишній зять президента Росії Володимира Путіна, заступник голови правління та акціонер Кирило Шамалов. Водночас, за даними РБК, він залишиться у правлінні.

Видання повʼязує перестановки у раді директорів із тим, що у вересні «Сибур» об’єднався з групою ТАІФ із Татарстану, і саме акціонери цієї групи могли номінувати Фійона. Гендиректор групи Альберт Шигабутдінов також увійшов до нового складу Ради директорів «Сибуру».

Навесні велика російська страхова компанія «Согаз» також стала акціонером «Сибуру», а до ради директорів увійшов голова правління цієї компанії Антон Устинов. У 2012—2016 роках він обіймав посаду радника Путіна, а до цього був співробітником апарату чинного президента «Роснефти» Ігоря Сечіна, коли той працював в уряді.

Зазначимо, тепер у раді директорів компанії залишився лише один представник її менеджменту — голова правління Дмитро Конов.