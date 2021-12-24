Мінкультури звернулося до Netflix через неприйнятне зображення українки в серіалі «Емілі в Парижі»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Струмковський Володимир / УНІАН
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на скандал із серіалом Netflix «Емілі в Парижі», де українку зображають неосвіченою та провінційною.
Він зазначив, що у другому сезоні серіалу карикатурний образ українки є неприйнятним та образливим. Міністра обурило, що таким чином серіал формує викривлений образ українок, які «крадуть, хочуть отримати все задарма та бояться депортації».
«Так не має бути, тому я направлю текст нашої позиції Netflix», — написав міністр.
Зазначимо, що у четвертій серії киянка на імʼя Петра приїхала до Парижа, де на курсах французької познайомилася з головною героїнею Емілі. Дівчата вирушили разом на прогулянку, щоб попрактикуватися у французькій. За сюжетом, Петра сказала: «Люблю все безкоштовне», а потім винесла речі з магазину, не заплативши за них.
Емілі присоромила українку за цей вчинок та сказала повернути одяг в магазин. Натомість Петра відповіла українською: «Ти шо здуріла? Я не можу такого зробити, мене ж за це депортують».
Перший сезон серіалу «Емілі в Парижі» вийшов у 2019 році. Комедійно-драматичний серіал Netflix створив сценарист серіалу «Секс і місто» Даррен Стар. Стрічка одразу стала однією з найпопулярніших на Netflix та зазнала багато критики за стереотипне зображення французів.
- У листопаді Netflix запустив сайт із власним щотижневим рейтингом популярних фільмів та серіалів. У кожній із понад 90 країн, де працює Netflix, рейтинг першої десятки свій.
- У жовтні Netflix запустив в Україні локалізований сервіс із інтерфейсом українською мовою. Також сервіс завів офіційні сторінки українською мовою у соцмережах Facebook, Instagram та YouTube.