Мінкультури звернулося до Netflix через неприйнятне зображення українки в серіалі «Емілі в Парижі»

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Струмковський Володимир / УНІАН

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на скандал із серіалом Netflix «Емілі в Парижі», де українку зображають неосвіченою та провінційною.

Він зазначив, що у другому сезоні серіалу карикатурний образ українки є неприйнятним та образливим. Міністра обурило, що таким чином серіал формує викривлений образ українок, які «крадуть, хочуть отримати все задарма та бояться депортації».

«Так не має бути, тому я направлю текст нашої позиції Netflix», — написав міністр.

Зазначимо, що у четвертій серії киянка на імʼя Петра приїхала до Парижа, де на курсах французької познайомилася з головною героїнею Емілі. Дівчата вирушили разом на прогулянку, щоб попрактикуватися у французькій. За сюжетом, Петра сказала: «Люблю все безкоштовне», а потім винесла речі з магазину, не заплативши за них.

Емілі присоромила українку за цей вчинок та сказала повернути одяг в магазин. Натомість Петра відповіла українською: «Ти шо здуріла? Я не можу такого зробити, мене ж за це депортують».

Перший сезон серіалу «Емілі в Парижі» вийшов у 2019 році. Комедійно-драматичний серіал Netflix створив сценарист серіалу «Секс і місто» Даррен Стар. Стрічка одразу стала однією з найпопулярніших на Netflix та зазнала багато критики за стереотипне зображення французів.