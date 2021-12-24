КМІС: Половина українців переконані, що загроза повномасштабного вторгнення Росії є реальною

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

Майже половина українців (49,2%) переконані, що нове вторгнення Росії на територію України є реальною загрозою для населення. Натомість 41,4% вважають, що такого вторгнення не буде.

Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології.

На запитання, чи варто сприймати накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України зимою-весною 2022 року, українці відповіли таким чином:

Також 57% українців вважають, що дипломатичних та оборонних зусиль влади недостатньо, щоб запобігти загрозі з боку Росії, а 27,1% дотримуються протилежної думки.

39,2% опитуваних переконані, що відмова України від членства в НАТО послабить безпеку країни, оскільки лише розпалить агресивність президента Росії Володимира Путіна, а от 29,7% вважають, що виконання ультиматуму Путіна посилить Україну та послабить агресію Росії.

Опитування проводили у період з 13 до 16 грудня серед 1 203 респондентів віком від 18 років. Можлива похибка становить 1,4—3,2%.