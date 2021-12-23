ЦВК попросила Донецьку та Луганську ОДА пояснити, чи можна провести місцеві вибори у прифронтових районах навесні 2022 року

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Roberto Maldeno / Flickr

Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій за висновками про можливість провести 27 березня 2022 року перші місцеві вибори в прифронтових районах цих областей.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

В комісії пояснили, що на окремих територіях цих областей існує загроза безпеці виборців та інших учасників виборчого процесу, а також належній організації та проведенню виборів.

«Тож у такій ситуації рішення про можливість чи неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків обласних військово-цивільних адміністрацій, як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року», — йдеться у повідомленні.

У ЦВК пояснили, що згідно з Виборчим кодексом, ці вибори можуть проводитись двічі на рік — в останню неділю березня та останню неділю жовтня та мають бути призначені не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів. Якщо військово-цивільні адміністрації дозволять вибори в останню неділю березня 2022 року, комісія повинна ухвалити рішення про їх призначення не пізніше 16 січня 2022 року.

«Тому ЦВК очікує відповідні висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 13 січня 2022 року», — наголосили у ЦВК.