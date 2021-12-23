ЗСУ обіцяють дотримуватися перемир’я на Донбасі під час свят. Але бойовики вже його порушили

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Степанов Анатолій / УНІАН

Збройні сили України обіцяють дотримуватися перемир’я на Донбасі під час новорічно-різдвяних свят. Але бойовики вже його порушили.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у коментарі Інтерфаксу.

«Збройні сили України не просто чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню та досягнутих домовленостей, але і вже почали це робити», — сказав він.

За його словами, домовленості чітко регламентують, як реагувати на порушення перемир’я. Залужний також підкреслив, що припинення вогню точно відповідатиме інтересам українців і дозволить зберегти життя військовим і цивільним.

Водночас бойовики вже порушили перемир’я. За даними пресцентру ООС, за 23 грудня на Донбасі зафіксували три випадки порушення режиму припинення вогню.

Біля Шумів бойовики застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети, а поблизу Золотого-4 — міномети калібру 120 мм.