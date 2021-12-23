Посольство США розчароване зривом засідання щодо обрання голови САП
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- Костя Андрейковець
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Костянтин Андрейковець / «Бабель»
Посольство США в Україні розкритикувало провал призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це заявив речник посольства Деніел Лангенкемп, передає LIGA.net.
За його словами, нездатність відбіркової комісії затвердити своє остаточне рішення викликає у США глибоке розчарування, особливо з огляду на те, що переможця вже було визначено і залишалося лише затвердити результати конкурсу.
«Зрозуміло, хто переможець. Немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг», — заявив спікер.
Він упевнений, що український народ переможе у своєму прагненні отримати сильну та незалежну САП, але через рішення пʼяти із шести призначених Верховною Радою членів комісії, українцям знову доведеться чекати.
Раніше посли G7 висловили невдоволення через дії комісії.
- Конкурсна комісія більше року не могла обрати нового голову САП через розбіжності, саботаж засідань (членами від парламенту) та звинувачення у політичному тиску. 24 грудня 2021 року комісія не змогла назвати переможця конкурсу, хоча його вже визначено (Олександр Клименко — 246 балів).
- Комісія збереться 24 грудня. Вона має оголосити переможця.