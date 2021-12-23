TikTok обігнав Google і став найбільш відвідуваним сайтом у 2021 році
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
Сервіс коротких відео TikTok став найвідвідуванішим сайтом у світі у 2021 році. Ще торік він посідав сьому позицію у цьому рейтингу, а Google — першу.
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дані дослідження компанії Cloudflare.
На другому місці за відвідуваністю тепер опинився Google, а на третьому — соцмережа Facebook.
Загалом у першу десятку потрапили Microsoft, Apple, Amazon, стримінговий сервіс Netflix, YouTube, Twitter і месенджер WhatsApp. Цього року у списку немає Instagram.
- За прогнозом аналітиків, наступного року 3,57 мільярда людей використовуватимуть соціальні мережі не рідше ніж раз на місяць. З великим відривом перше місце за популярністю посідає Facebook із 2,098 мільярда користувачів по всьому світу, на другому місці Instagram — 1,282 мільярда людей щомісяця. Трійку лідерів замкнув TikTok (755 мільйонів), він цьогоріч випередив Snapchat (464,9 мільйона) і Twitter (345,3 мільйона).
- Аналітики наголошують, що найбільші темпи зростання показує TikTok: у 2020 році місячний приріст користувачів збільшився на 59,8%, а у 2021 році — ще на 40,8%.