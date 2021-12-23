Голова «Нафтогазу» припустив, що «Північний потік — 2» взагалі не запуститься

Новини

Facebook / Yuriy Vitrenko

Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко вбачає можливість, що «Північний потік — 2» ніколи не запуститься.

Про це він розповів в інтервʼю «РБК-Україна».

Він зазначив, що спочатку Україна вважала найгіршим сценарієм запуск газопроводу у травні 2021 року, але в силу різних обставин цей процес затягнувся на невизначений час. За його словами, для «Газпрому» найкраще, щоб «Північний потік — 2» запустився до початку осені 2022 року, але «є нюанси».

«Ми вважаємо, що є суттєва ймовірність того, що він не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі. Це була наша усвідомлена політика, щоб поставити Путіна перед вибором. Він має повністю поміняти підходи до поставок газу в Європу, прибрати геополітику з цього і втратити можливість використовувати газ як зброю. Не просто не використовувати, а втратити можливість», — пояснив Вітренко.

На його переконання, демонополізація експорту газу з Росії трубопровідним транспортом значно зменшує можливості використовувати газ як зброю. У такому випадку газ буде просто продаватися на кордоні або всередині Росії та експортуватися різними компаніями.

«Путіна поставили перед вибором — або європейські правила, або «Північний потік — 2» ніколи не зможе запрацювати», — наголосив Юрій Вітренко.

Говорячи про європейські правила, він має на увазі норми Третього енергетичного пакету.

Третій енергопакет ЄС — це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії в Європейському Союзі. Основним його елементом є анбандлінг власності, що вимагає відокремити видобувні та збутові підрозділи від транспортних магістралей, створити національний регулятор для кожної країни — члена ЄС і заснувати агентство для взаємодії цих регуляторів.

Це означає, що компанія-оператор «Північного потоку — 2» має бути незалежною від «Газпрому», а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки в разі схвалення Єврокомісії.

Якщо газопровід не дотримається європейських правил, його не сертифікують.