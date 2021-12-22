Посли G7 розчаровані зривом засідання, де комісія мала оголосити імʼя нового керівника САП
- Автор:
- Софія Телішевська
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Посли країн «Великої сімки» розчарувалися тим, що конкурсна комісія не затвердила імʼя нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це ідеться у повідомленні послів у Twitter.
«Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника», — ідеться у повідомленні.
Посли закликали відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес обрання керівника САП.
Утім станом на 21:50 22 грудня комісія не оголосила дату проведення наступного засідання.
Нагадаємо, за підсумками підрахунку голосів членів комісії детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП. Тобто фактично ці люди обрані, але технічно не призначені — не вистачило голосів. За рішення не проголосували члени, призначені Верховною Радою — це Олена Бусол, Євген Соболь, Катерина Коваль, Андрій Гуджал та Богдан Романюк.
Свою відмову вони пояснили тим, що, мовляв, «залишився незатвердженим допуск до держтаємниці одного з кандидатів». Відтак голова комісії Коваль заявила, що засідання треба перенести, аби отримати офіційний документ про такий дозвіл (хоча усно вона його отримала).
- 21 серпня 2020 року Назар Холодницький пішов з посади очільника САП за власним бажанням. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави призначили Максима Грищука. У вересні 2020 року Верховна Рада затвердила своїх представників у комісії з обрання голови САП. Кандидатури від парламенту активно критикувалися Заходом.
- Конкурсна комісія понад рік обирала нового голову САП, причиною цього стали внутрішні конфлікти та імовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови таки обрали. Крім того, президент Володимир Зеленський ще у вересні цього року пообіцяв президенту США Джо Байдену, що САП отримає нового керівника до кінця 2021 року, така ж обіцянка міститься у меморандумі України з МВФ.