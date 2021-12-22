Україна домовилася з Угорщиною про додаткові обсяги поставок газу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Светлицький Сергій / УНІАН
Україна та Угорщина домовилися, що з 1 січня 2022 року угорська сторона почне поставляти гарантовані обсяги газу. Вони становитимуть до 8 млн кубометрів.
Про це у своєму Facebook написав генеральний директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.
«Маю гарну новину до Дня енергетика та Дня дипломата — вперше з 2014 року Україна збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи. Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо запровадження з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу у напрямку Угорщина — Україна», — зазначив він.
За словами Макогона, разом із гарантованими постачаннями зі Словаччини (27 млн кубометрів) загальний обсяг гарантованих щоденних поставок газу в Україну збільшиться до 35 млн кубометрів. Він також розповів, що обсяг у 8 млн кубометрів еквівалентний денному споживанню газу Києвом як найбільшим споживачем.
Також Макогон підкреслив, що завдяки укладанню цієї угоди українські трейдери отримають можливість доступу до газу з LNG-терміналу на острові Крк у Хорватії. Це дозволить ще більше диверсифікувати поставки газу в Україну.
- Росія та Угорщина 27 вересня підписали договір про постачання газу. Згідно з умовами, Росія щороку надаватиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів газу — 3,5 мільярда через Сербію та ще мільярд через Австрію. Угода буде розрахована на 15 років із можливістю змінити обсяги постачання через 10 років.
- Міністерство закордонних справ України висловило протест через підписання Угорщиною та Росією договору на 15 років про поставки газу в обхід української газотранспортної системи. Після цього Україна викликала до МЗС посла Угорщини, там вчинили так само.