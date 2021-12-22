Україна отримала ще три гелікоптери для прикордонників від французької Airbus
- Автор:
- Олег Панфілович
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Державна прикордонна служба отримала ще три гелікоптери Н125 французької компанії Airbus Helicopter.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Вертольоти прибули до Львова. За сприятливих погодних умов, 23 грудня вони перелетять до Києва.
Три вертольоти, які сьогодні прибули у Львів, мають сучасне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Серед іншого, гвинтокрили оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, у тому числі в інфрачервоному режимі. Водночас тепловізійна камера дозволяє виявити транспорт на відстані до 20 кілометрів. Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.
В рамках угоди між урядами України та Франції ДПСУ отримає 24 нові вертольоти Н125 компанії Airbus Helicopter. Наразі українські прикордонники вже мають 7 таких гвинтокрилів.
- У липні 2018 року МВС України підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H-225, H-145 і Н-125. Перші H-225 прилетіли в Україну 21 грудня 2018 року і 24 грудня 2019 року. У жовтні 2020 року до Києва прилетіли перші два вертольоти H-145 для Нацполіції.
- У липні 2021-го МВС України отримало пʼятий у цьому році вертоліт Н-225 Super Puma. Цей вертоліт працюватиме в Нацгвардії, де вже є три такі.