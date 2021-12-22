Україна отримала ще три гелікоптери для прикордонників від французької Airbus

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Державна прикордонна служба отримала ще три гелікоптери Н125 французької компанії Airbus Helicopter.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Вертольоти прибули до Львова. За сприятливих погодних умов, 23 грудня вони перелетять до Києва.

Три вертольоти, які сьогодні прибули у Львів, мають сучасне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Серед іншого, гвинтокрили оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, у тому числі в інфрачервоному режимі. Водночас тепловізійна камера дозволяє виявити транспорт на відстані до 20 кілометрів. Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.

В рамках угоди між урядами України та Франції ДПСУ отримає 24 нові вертольоти Н125 компанії Airbus Helicopter. Наразі українські прикордонники вже мають 7 таких гвинтокрилів.