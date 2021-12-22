У Гренландії зафіксували температурний рекорд — 8 градусів тепла

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Oliver Schauf / Wikipedia

У Гренландії, в одному з найбільш північних міст світу — Канак — 21 грудня зафіксували температурний рекорд. Удень температура там досягла 8,3 градуса тепла.

Про це пише Український гідрометеорологічний центр у Facebok.

«В одному з найпівнічніших міст на планеті Земля — Канак (Гренландія) — 21 грудня було побито температурний рекорд, адже максимальна температура в денні години зросла до +8,3 °C», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що для таких високих широт і зими, а в Гренландії наразі полярна ніч, це аномальні температури.