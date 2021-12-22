Компанії із санкційного списку РНБО почали змінювати назви, щоб уникнути обмежень

Новини

Alexander Popov / Unsplash

Компанії з підсанкційного списку Ради національної безпеки і оборони почали змінювати назви своїх юридичних осіб, щоб уникнути обмежень. Наразі йдеться про 40 із 333 компаній, на які наклали санкції через загрозу національним інтересам і національній безпеці та сприяння терористичній діяльності.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній «Опендатабот».

Фахівці зазначають, що зміна назви не прибирає санкції з компанії, оскільки незмінним залишається реєстраційний код юридичної особи.

«Натомість контрагентів, які натрапили на «перевертнів», контракт із такою компанією, може призвести до матеріальних і репутаційних збитків», — зазначають в «Опендатабот».

За словами експертів, зміна назви юридичної особи направлена на можливість продовжити роботу, попри санкції. Утім, цього не станеться, бо обмеження залишаються чинними.

Тож компаніям рекомендують перевіряти код ЄДРПОУ, щоб не забруднити свою репутацію співпрацею з підсанкційною організацією.