В Україні на два дні зачинять центри вакцинації від коронавірусу. У МОЗ назвали дати
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
В Україні 1 та 2 січня не працюватимуть центри вакцинації від коронавірусу.
Про це заявила заступниця міністра охорони здоровʼя Марія Карчевич на брифінгу 22 грудня.
«1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими», — сказала вона.
За словами Карчевич, в інші дні вони працюватимуть за звичайним графіком.
Зазначимо, в Україні створено понад 3 300 пунктів вакцинації та більше ніж 500 центрів вакцинації.
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