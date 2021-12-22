В Україні на два дні зачинять центри вакцинації від коронавірусу. У МОЗ назвали дати

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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

В Україні 1 та 2 січня не працюватимуть центри вакцинації від коронавірусу.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоровʼя Марія Карчевич на брифінгу 22 грудня.

«1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими», — сказала вона.

За словами Карчевич, в інші дні вони працюватимуть за звичайним графіком.

Зазначимо, в Україні створено понад 3 300 пунктів вакцинації та більше ніж 500 центрів вакцинації.