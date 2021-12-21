Засновник OnlyFans Тім Стоклі пішов з посади гендиректора компанії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Засновник та генеральний директор сервісу OnlyFans Тім Стоклі за власним бажанням залишив свою посаду і став просто радником компанії. На його місце прийшла менеджерка з маркетингу Амрапалі Ган.
Інформацію про це оприлюднило видання Bloomberg.
Ган обіцяє зробити OnlyFans «найбезпечнішим додатком у світі» та збільшити інвестиції у безкоштовний додаток без еротичного контенту OFTV. Однак вона відмовилася коментувати, чи залишиться компанія прихильною до контенту сексуального характеру.
«У неї глибока пристрасть до бізнесу OnlyFans, тож я передаю естафету другові та колезі, у якої є бачення розвитку організації задля повної реалізації потенціалу», — написав Стоклі.
- 19 серпня сервіс OnlyFans оголосив, що з 1 жовтня вводить заборону на публікацію контенту сексуального характеру. Сервіс вирішив піти на такий крок через тиск з боку банків і платіжних сервісів. Через це в соцмережах користувачі платформи і секс-працівники влаштували масовий протест.
- Згодом компанія скасувала рішення, оскільки змогла домовитися з банками.