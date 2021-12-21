Зеленський хоче, щоб Україна була присутня на саміті НАТО у 2022 році. Він прагне отримати чітку дату вступу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Україна взяла участь у саміті НАТО в 2022 році. Він прагне, щоб члени Альянсу визначили чітку дату майбутнього вступу України.
Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на конференції послів, пише «Європейська правда».
Він зазначив, що Україна повинна бути присутня на тому саміті. За його словами, Україна не готова чекати 30—50 років на членство в ЄС та НАТО.
«Для нас важливо, щоби Україна там була присутні у тій чи іншій якості, а також щоби ми мали конкретну перспективу. Підкреслю, конкретну. З датами, або часовим проміжком, упродовж якого нас хочуть бачити у Альянсі», — пояснив Зеленський.
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