Зеленський хоче, щоб Україна була присутня на саміті НАТО у 2022 році. Він прагне отримати чітку дату вступу

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Україна взяла участь у саміті НАТО в 2022 році. Він прагне, щоб члени Альянсу визначили чітку дату майбутнього вступу України.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на конференції послів, пише «Європейська правда».

Він зазначив, що Україна повинна бути присутня на тому саміті. За його словами, Україна не готова чекати 30—50 років на членство в ЄС та НАТО.

«Для нас важливо, щоби Україна там була присутні у тій чи іншій якості, а також щоби ми мали конкретну перспективу. Підкреслю, конкретну. З датами, або часовим проміжком, упродовж якого нас хочуть бачити у Альянсі», — пояснив Зеленський.