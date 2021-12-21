Людей на вулиці не виведе. Зеленський прокоментував справу проти Порошенка

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував справу проти лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді за епізодами за часів його правління.

У коментарі журналістам Зеленський заявив, що підозра не вплине на ситуацію всередині країни і Порошенко не зможе мобілізувати прихильників для великої акції протесту, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, на ситуацію всередині країни «впливають фінансові групи», частиною яких є і Порошенко. Президент переконаний, що грошей у «групи Порошенка» вже не так багато, щоб проплачувати великі акції.

«Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає і зрозуміло чому. Воно так не вийде — заробляти на тому суспільстві, а потім щоб це суспільство тебе підтримувало. Я думаю, що люди розуміють, що відбувається, і мені здається, що з часом люди зрозуміють, хто є хто», — заявив Зеленський.