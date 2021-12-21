Людей на вулиці не виведе. Зеленський прокоментував справу проти Порошенка
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський прокоментував справу проти лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді за епізодами за часів його правління.
У коментарі журналістам Зеленський заявив, що підозра не вплине на ситуацію всередині країни і Порошенко не зможе мобілізувати прихильників для великої акції протесту, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, на ситуацію всередині країни «впливають фінансові групи», частиною яких є і Порошенко. Президент переконаний, що грошей у «групи Порошенка» вже не так багато, щоб проплачувати великі акції.
«Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає і зрозуміло чому. Воно так не вийде — заробляти на тому суспільстві, а потім щоб це суспільство тебе підтримувало. Я думаю, що люди розуміють, що відбувається, і мені здається, що з часом люди зрозуміють, хто є хто», — заявив Зеленський.
- Напередодні Порошенку підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.
- У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенкові підозру не вручили і він виїхав з країни з робочими візитами. 21 грудня він повідомив, що повернеться до України у першій половині січня.