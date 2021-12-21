З 23 грудня в «жовту» зону переходять шість областей

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Чузавков Сергей / УНИАН фото

В Україні з четверга, 23 грудня, у «жовту» зону карантину переходять Житомирська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська та Київська області.

Про це ввечері 21 грудня повідомив міністр уряду Олег Немчінов.

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади в «жовтій» зоні можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу вакцини та має відповідний документ — «жовтий» сертифікат.

Для обслуговування відвідувачів і клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів також потрібно мати принаймні одне щеплення. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

Станом на 21 грудня в «жовтій» зоні перебувають місто Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Херсонська та Чернігівська області. Усі решта — у «червоній» зоні.