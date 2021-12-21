З 23 грудня в «жовту» зону переходять шість областей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Чузавков Сергей / УНИАН фото
В Україні з четверга, 23 грудня, у «жовту» зону карантину переходять Житомирська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська та Київська області.
Про це ввечері 21 грудня повідомив міністр уряду Олег Немчінов.
Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади в «жовтій» зоні можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу вакцини та має відповідний документ — «жовтий» сертифікат.
Для обслуговування відвідувачів і клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів також потрібно мати принаймні одне щеплення. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.
Станом на 21 грудня в «жовтій» зоні перебувають місто Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Херсонська та Чернігівська області. Усі решта — у «червоній» зоні.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в Україні не буде локдауну — завдяки високим темпам вакцинації населення.
- 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.