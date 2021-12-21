Комісія визначила нового керівника САП, але не затвердила це рішення. Міжнародні експерти обурені

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Після понад 10 годин роботи конкурсна комісія затвердила нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ним став детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак провладна частина комісії відмовилася проголосувати за це рішення.

За підсумками підрахунку голосів членів комісії детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП. Тобто фактично ці люди обрані, але технічно не призначені — не вистачило голосів. За рішення не проголосували члени, призначені Верховною Радою — це Олена Бусол, Євген Соболь, Катерина Коваль, Андрій Гуджал та Богдан Романюк.

Свою відмову вони пояснили тим, що, мовляв, «залишився незатвердженим допуск до держтаємниці одного з кандидатів». Відтак голова комісії Коваль заявила, що засідання треба перенести, аби отримати офіційний документ про такий дозвіл (хоча усно вона його отримала).

Західні представники були категорично не згодні з перенесенням засідання та висловили обурення, чому комісія не може затвердити рішення, якщо воно математичне (фактично членам комісії потрібно було підтвердити, що 230+16=246, але голосів не набралося). З двох спроб вони не проголосували за правильність цього «прикладу».

Урешті засідання перенесли на невідому дату, назвавши це «перервою». Після девʼяти годин та сорока трьох хвилин засідання офіційних результатів не оголосили. Міжнародні експерти назвали такі дії глави комісії «зловживанням посадовим становищем».

Що відомо про Олександра Клименка?

Клименко закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові і отримав диплом юриста. У березні 2010 року почав працювати в органах внутрішніх справ у Києві спершу слідчим, а потім старшим слідчим. У 2015 році створили Національну поліцію, і з листопада того ж року Клименко працював там старшим слідчим. Зокрема, він розслідував справи, які стосувалися розкрадання майна. Під час такого розслідування в нього відбувся конфлікт із керівником. Тоді Клименко розслідував розкрадання коштів на «Укрзалізниці». Виявилося, що чиновники укладають фіктивні договори і в такий спосіб виводять кошти з підприємства. Клименко написав листа, щоб такі виплати зупинити, але його керівник вимагав відкликати цей лист. Коли ж Клименко відмовився, керівник сказав йому здати посвідчення і залишити управління. Через тиждень Клименка викликали на роботу, відкрили кабінет, оголосили йому догану і забрали всі справи, які він розслідував, залишивши тільки провадження про нещасні випадки. Досить швидко після інциденту керівника звільнили.

У березні 2016 року Клименко подався на конкурс до Національного антикорупційного бюро і став детективом. Вже через рік — старшим детективом, а в листопаді 2017 року став керівником відділу. За цей період він розслідував справи екснардепа Олександра Онищенка та нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який відповідає за напрям правоохоронних органів. Він також старший групи прокурорів у справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.