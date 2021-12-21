Термін дії COVID-сертифікатів у ЄС скоротили до 9 місяців
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Rock Cohen / Flickr
Єврокомісія ухвалила рішення скоротити термін дії цифрового сертифіката вакцинації від коронавірусу по всьому Євросоюзу з 12 до 9 місяців. Рішення стосується європейських сертифікатів.
Про це повідомляється на сайті комісії.
Рішення дозволить встановити в ЄС єдиний підхід до вакцинації бустерною дозою з урахуванням рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань, згідно з якою її пропонують вводити не пізніше ніж через 6 місяців після завершення першого циклу вакцинації.
Як повідомляє Reuters, нова норма стане обовʼязковою для всіх членів ЄС з 1 лютого 2022 року і торкнеться лише подорожей між країнами союзу. Наразі єдиного порядку в Європі немає, і в деяких країнах сертифікати діють 7 місяців, а в інших вони безстрокові.
Термін дії продовженого після бустерної дози сертифіката поки що вирішили залишити без ліміту через відсутність повних даних про тривалість захисту від COVID-19 після бустерної дози.
- В Україні орієнтовно бустерна доза стане доступною для усіх у січні-лютому 2022 року. Усе залежить від того, коли 50% дорослого населення пройде повний курс вакцинації.
- Для українців бустерна вакцинація не передбачатиме нового COVID-сертифіката.