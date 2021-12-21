Ціна газу в Європі вперше перевищила позначку у $2 тисячі

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Ціна на газ у Європі подолала історичний максимум у $2 тисячі за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі.

Ціна піднялася на тлі наближення зими та скорочення «Газпромом» обʼєму газу для прокачування трубопроводом «Ямал — Європа», а також падіння вітрогенерації у регіоні.

«Газпром» з початку грудня перестав бронювати потужності газопроводу «Ямал — Європа» на місяць і перейшов на щоденне бронювання, із запропонованих раніше 89 млн кубометрів на добу компанія бронювала 31 млн кубометрів.

Однак на український платіжках це не відобразиться, оскільки річні контракти на газ були укладені з фіксованою ціною.