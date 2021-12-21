Канал АТR припинив супутникове мовлення через недофінансування. Його не зможуть дивитись жителі окупованого Криму
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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УНІАН
Перший кримськотатарський телеканал ATR у ніч на 21 грудня припинив супутникове мовлення через недофінансування із державного бюджету. Внаслідок відключення від супутника основна аудиторія телеканалу — жителі окупованого Криму — вже не зможуть його дивитись.
Про це ідеться у заяві телеканалу від 21 грудня.
Колектив телеканалу наразі не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед компанією Spacecom. Зараз керівництво телеканалу АТR шукає ресурси для повномасштабного мовлення, та сподівається що це відключення тимчасове.
Кримськотатарський телеканал ATR залишається у кабельних мережах України та у додатках цифрового інтерактивного телебачення MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV і на сайті ATR.ua. Також телеканал продовжує мовлення на YouTube.
За день до відключення, 20 грудня, омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що така ситуація є неприпустимою, і звернулась до Кабінету міністрів, закликавши «забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу».
Після переїзду до Києва телеканал почав отримувати допомогу з бюджету, але в ATR періодично виникають проблеми із недофінансуванням і він опиняється на межі закриття. За словами гендиректора і власника Ленура Іслямова, українська влада шукає шляхи, аби не давати коштів мовнику.
- 10 грудня 2020 року російський суд заочно засудив гендиректора і власника телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років ув’язнення за «створення незаконного збройного формування, підготовку диверсій і публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії» через кампанію з енергетичної блокади окупованого Криму. У квітні 2021 року апеляція скоротила вирок до 18 років.