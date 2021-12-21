Акторки серіалу «Секс і місто» підтримали жінок, які звинуватили Кріса Нота у сексуальному насильстві
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Акторки серіалу «Секс і місто» підтримали трьох жінок, які звинуватили їхнього колегу по серіалу Кріса Нота у сексуальному насильстві.
«Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які вийшли та поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це зробити було дуже складно, і ми дякуємо їм за це», — ідеться у заяві Сари Джесіки Паркер, Синтії Ніксон та Крістін Девіс, яку Паркер опублікувала в Instagram.
Крім цього, канал CBS повідомив, що актор Кріс Нот більше не зніматиметься у драмі «Зрівняльник» (The Equalizer).
«Кріс Нот більше не буде зніматись у додаткових епізодах «Зрівняльника», це рішення набуває чинності негайно», — ідеться у заяві телеканалу.
16 грудня видання The Hollywood Reporter опублікувало розповіді двох жінок — Зої та Лілі — про насильство з боку Нота у 2004 і 2015 роках. Зої заявила, що Нот її зґвалтував, а Лілі стверджувала, що актор схилив її до орального сексу. Ще одна американка Ава заявила, що у 2010 році Нот силою намагався схилити її до сексу, коли їй було 18 років, а акторові — 55. Сам актор заперечував усі звинувачення проти нього. Він наголосив, що зустрічі з жінками відбувалися за взаємною згодою.
- 11 січня 2021 року стримінговий сервіс HBO Max анонсував продовження серіалу «Секс і місто», але без Саманти. Виробництво серіалу почалось наприкінці весни в Нью-Йорку. Режисери планували зняти 10 півгодинних серій.
- 9 грудня вийшло продовження серіалу. За сюжетом на велотренажері помирає герой Містер Біг (його роль зіграв Кріс Нот). Одразу після цього впали акції виробника тренажерів Peloton. Компанія у відповідь випустила антикризову рекламу, де «оживила» Містера Біга. Після заяв жінок про сексуальне насильство з боку Кріса Нота, Peloton видалила цю рекламу.