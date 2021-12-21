Бойовики обстріляли позиції біля Широкиного, поранений український військовий

Новини

Sasha Maksymenko / Flickr

Бойовики 21 грудня обстріляли українські позиції біля села Широкине зі стрілецької зброї, поранений український військовий.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

За даними військових, російські найманці від початку доби один раз порушили режим припинення вогню.

Поранений боєць після надання домедичної допомоги був евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров’я — середньої тяжкості.

Також зазначається, що напередодні, 20 грудня, бойовики чотири рази порушили режим «тиші», один з яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, у районі сіл Гнутове та Водяне найманці запустили безпілотники, за допомогою яких скидали постріли ВОГ-17; у напрямку Новолуганського вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а в бік Невельського — з мінометів калібру 120 мм.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.