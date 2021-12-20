Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування карантину та вакцинації проти коронавірусу

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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування карантину і вакцинації від коронавірусу: він процитував норми закону про те, що треба не тільки піклуватися про власне здоровʼя, але й не шкодити здоровʼю інших.

Зеленський зазначив, що, наприклад, під час поширення особливо небезпечних хвороб, можуть запроваджувати вакцинацію, медичні огляді та карантини. Крім цього, у рамках боротьби із коронавірусом уряд може запроваджувати обмеження щодо фізичних осіб.

Нагадаємо, що цю петицію подав Юрій Ахрамєйко, вона набрала 25 444 підписи. У тексті автор вимагає повністю скасувати карантин, «безглуздий масковий режим» та вакцинацію, яка «вже стала примусовою для деяких верств населення». Водночас він пропонує залишити вакцинацію для охочих «і тільки на платній основі».