Китайська тенісистка Пен Шуай відмовилась від своїх слів про примус до сексу з боку колишнього чиновника

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Marianne Bevis / Flickr

Китайська зірка тенісу Пен Шуай дала перше інтервʼю після своїх слів про примус до сексу з боку колишнього віцепремʼєр-міністра країни. Цього разу вона спростувала свої ж звинувачення у сексуальному насильстві.

Спортсменка дала відеоінтервʼю сінгапурській газеті Lianhe Zaobao, цитує BBC.

Пен Шуай сказала, що довкола її посту виникло «багато непорозумінь»: «Я ніколи не говорила і не писала про те, що хтось зґвалтував мене. Цей момент слід підкреслити дуже чітко». У її дописі на початку листопада у китайській соціальній мережі Weibo вона звинувачувала колишнього віцепремʼєра Чжана Гаолі у примушенні її до сексу з ним.

Також вона спростувала повідомлення про те, що вона була під спостереженням: «Навіщо комусь контролювати [мене?] [Я] завжди була дуже вільною».

Жіноча тенісна асоціація (WTA), як і раніше, заявляє що вітає появу Пен Шуай в громадських місцях, але не «знімає і не усуває побоювання з приводу того, що з нею все добре і вона здатна спілкуватися без цензури чи примусу».

«Ми, як і раніше, наполегливо закликаємо до повного, справедливого та прозорого розслідування її заяви про сексуальне насильство, яке є причиною нашої первісної стурбованості», — заявили у WTA.