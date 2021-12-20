Китайська тенісистка Пен Шуай відмовилась від своїх слів про примус до сексу з боку колишнього чиновника
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Marianne Bevis / Flickr
Китайська зірка тенісу Пен Шуай дала перше інтервʼю після своїх слів про примус до сексу з боку колишнього віцепремʼєр-міністра країни. Цього разу вона спростувала свої ж звинувачення у сексуальному насильстві.
Спортсменка дала відеоінтервʼю сінгапурській газеті Lianhe Zaobao, цитує BBC.
Пен Шуай сказала, що довкола її посту виникло «багато непорозумінь»: «Я ніколи не говорила і не писала про те, що хтось зґвалтував мене. Цей момент слід підкреслити дуже чітко». У її дописі на початку листопада у китайській соціальній мережі Weibo вона звинувачувала колишнього віцепремʼєра Чжана Гаолі у примушенні її до сексу з ним.
Також вона спростувала повідомлення про те, що вона була під спостереженням: «Навіщо комусь контролювати [мене?] [Я] завжди була дуже вільною».
Жіноча тенісна асоціація (WTA), як і раніше, заявляє що вітає появу Пен Шуай в громадських місцях, але не «знімає і не усуває побоювання з приводу того, що з нею все добре і вона здатна спілкуватися без цензури чи примусу».
«Ми, як і раніше, наполегливо закликаємо до повного, справедливого та прозорого розслідування її заяви про сексуальне насильство, яке є причиною нашої первісної стурбованості», — заявили у WTA.
- На початку листопада Шуай у своєму акаунті у китайській соціальній мережі Weibo розповіла, що її примушували до сексу з Чжаном Гаолі, який обіймав посаду премʼєр-міністра Китаю в 2013—2018 роках. Однак спортсменка швидко видалила пост, і відтоді про неї нічого не було чути. Після цього WTA закликала провести розслідування, а потім тенісна асоціація призупинила проведення всіх турнірів у Китаї.
- Пен Шуай — китайська тенісистка, яка відома витривалістю на корті. Вона грає двома руками з обох боків, використовуючи дуже плоскі удари. Шуай — переможниця 25 турнірів WTA (з них два в одиночному розряді) і колишня перша ракетка світу у парному рейтингу.