Папа Римський назвав домашнє насильство «майже сатанинською» справою
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Catholic Church England and Wales / Flickr
Папа Римський Франциск заявив, що вважає домашнє насильство «майже сатанинською справою». За його словами, це полягає в тому, що використовується перевага над іншою людиною, яка не має можливості себе захистити.
Про це пише BBC.
Папа Римський спілкувався з групою з чотирьох людей із тяжких сімей, серед яких була також жінка, яка пережила домашнє насильство.
Франциск наголосив на «дуже і дуже» великій кількості жінок, до яких дуже жорстко ставляться вдома.
«Проблема в тому, що для мене це майже сатанинська справа, тому що вона використовує людину, яка не може захистити себе, яка може лише [спробувати] заблокувати удари. Це принизливо. Дуже принизливо», — зазначив він.
Папа Римський неодноразово виступав проти домашнього насильства, але цього разу він проголосив найбільш жорстку заяву з цього приводу. У низці країн останнім часом почастішали випадки домашнього насильства через пандемію, оскільки багато людей були змушені перебувати вдома під час карантинів та локдаунів, де і зазнавали насильства.
- Нещодавно в Україні запустили перший мобільний застосунок WhiteRibbonUA для допомоги жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насильства. Основа функція додатка — прямий звʼязок із поліцією, там зібрано усі номери телефонів для екстреного виклику та функція пошуку найближчого центру підтримки, поліцейського відділку або служби екстреної допомоги.