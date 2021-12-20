Японія закрила кордони для усіх іноземців. Побоюються поширення штаму «Омікрон»

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Уряд Японії вирішив продовжити жорсткі карантинні обмеження принаймні до початку наступного року. Такі заходи обумовлені швидким поширенням штаму коронавірусу «Омікрон».

Про це заявив премʼєр-міністр Фуміо Кішіда, пише The Japan times.

Посилений карантин передбачає заборону на в’їзд до країни для всіх іноземців. Спершу Японія заборонила вʼїзд тільки туристам з девʼяти країн, зокрема з ПАР, де уперше виявили новий варіант коронавірусу «Омікрон». Утім після застережень ВООЗ країна закрилася для усіх іноземців.

Натомість японці, які повертаються додому, повинні пройти обовʼязковий карантин у відведених для цього установах. За словами глави уряду, такі обмеження будуть чинними, аж поки науковці не вивчать новий штам вірусу.

Наразі в Японії підтвердили 15 випадків інфікування штамом «Омікрон», усі вони імовірно були перенесені «авіаційним» шляхом.