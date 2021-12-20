Японія закрила кордони для усіх іноземців. Побоюються поширення штаму «Омікрон»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
ramses c / Flickr
Уряд Японії вирішив продовжити жорсткі карантинні обмеження принаймні до початку наступного року. Такі заходи обумовлені швидким поширенням штаму коронавірусу «Омікрон».
Про це заявив премʼєр-міністр Фуміо Кішіда, пише The Japan times.
Посилений карантин передбачає заборону на в’їзд до країни для всіх іноземців. Спершу Японія заборонила вʼїзд тільки туристам з девʼяти країн, зокрема з ПАР, де уперше виявили новий варіант коронавірусу «Омікрон». Утім після застережень ВООЗ країна закрилася для усіх іноземців.
Натомість японці, які повертаються додому, повинні пройти обовʼязковий карантин у відведених для цього установах. За словами глави уряду, такі обмеження будуть чинними, аж поки науковці не вивчать новий штам вірусу.
Наразі в Японії підтвердили 15 випадків інфікування штамом «Омікрон», усі вони імовірно були перенесені «авіаційним» шляхом.
- 16 грудня Франція обмежила вʼїзд людей із Великої Британії, де ситуація із «Омікроном» поки що найсерйозніша в Європі.
- Штам «Омікрон» вже розійшовся майже по всій Європі. 18 грудня його підтвердили в Україні.