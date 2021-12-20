В Австралії чоловіка оштрафували на 35 тисяч доларів за порушення карантину. Через нього регіон на тиждень ізолювали

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В Австралії 20-річного чоловіка оштрафували на 35 тисяч доларів (приблизно 681,5 тисячі гривень) за порушення карантинних обмежень. Він спричинив семиденну ізоляцію міста Байрон-Бей і прилеглих територій.

Про це повідомляє Австралійське агентство Associated Press.

Наприкінці липня Крістіан Радованович разом зі своїм батьком Зораном вирушив зі свого будинку у затоці Роуз у Сіднеї у район північних річок Нового Південного Уельсу, щоб купити нерухомість.

Згідно з матеріалами справи, вони зупинялися в місцях вздовж північних річок, включаючи міста вздовж річки Річмонд та навколо Балліни.

На початку серпня в Радовановича-старшого виникли проблеми з диханням, які, як він припускав, були повʼязані з його хронічною астмою. Через кілька днів 52-річного чоловіка госпіталізували з коронавірусом, а Байрон-Бей і прилеглі райони були заблоковані на один тиждень.

Його син також отримав позитивний результат тесту на COVID-19 та протягом 10 днів перебував на ізоляції «у маленькій кімнаті з туалетом, описуючи ситуацію як «пекло».

Суд оштрафував Крістіана Радовановича за те, що він не використовував QR-код і не одягав маску в магазині, на 5 тисяч та 7,5 тисячі австралійських доларів відповідно, а за відсутність маски та використання QR-коду в таксі — на 12,5 тисячі та 10 тисяч доларів відповідно.

Як зазначається, раніше чоловік відбував покарання за водіння у нетверезому стані та за участь у бійці.