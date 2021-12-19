У Росії заявили, що «виживуть» у випадку відключення від платіжної системи SWIFT

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Глава російського державного і другого найбільшого у країні банку ВТБ Андрій Костін назвав відключення Росії від платіжної системи SWIFT «малоймовірним», однак якщо це трапиться — «РФ виживе».

Про це він заявив в етері державного телеканалу «Россия 1» в інтервʼю програмі «Москва. Кремль. Путин», цитує ТАСС.

«Звичайно, виживемо, безумовно, але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід, недружній — це мало сказати», — заявив Костін.

SWIFT — це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та платежів, до якої підключено понад 11 тисяч найбільших організацій майже у всіх країнах світу, а Росія входить до трійки лідерів за кількістю транзакцій. Можливе відключення РФ від SWIFT розглядається як можливий крок у випадку агресії щодо України.

Так, наприклад, Європарламент ухвалиа резолюцію, у якій йдеться, що Євросоюз має бути готовим надіслати Росії суворе попередження про те, що військові дії проти України будуть не тільки неприйнятними, а й матимуть «високу економічну та політичну ціну» — у тому числі її відключать від SWIFT. США також пообіцяли «серйозні економічні санкції» для Росії в разі вторгнення. Серед можливих санкцій CNN називають відключення Росії від SWIFT.