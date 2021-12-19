«Tesla-дитина». У США під час їзди на електрокарі у жінки почалися пологи. До лікарні її довіз автопілот

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У США у жінки почалися пологи просто в електромобілі Tesla. Не маючи змоги вести машину, її керування довірили автопілоту.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався у вересні, коли 33-річна мешканка штату Філадельфія Їран Шеррі та її 34-річний чоловік Кітінг Шеррі везли свого трирічного сина до дитячого садка. Під час поїздки у жінки відійшли води, але на цей момент машина потрапила в затор.

Кітинг Шеррі увімкнув автопілот і встановив у навігаційній системі машини маршрут до лікарні. Після цього він узяв дружину за руку та намагався її підтримувати.

Їран Шеррі розповіла, що рішення про те, чи варто чекати, поки вони самостійно доїдуть до лікарні, було «болісним». Проте, за її словами, вона весь час дивилася на передбачуваний час їхнього прибуття і бачила, що трафік майже не рухається.

У результаті жінка народила дівчинку до прибуття у лікарню. Педіатри констатували, що дитина народилася здоровою. За словами Їран, уже у лікарні медсестри заходили до її палати, щоб побачити «Tesla-дитину».