«Ми не повинні дурити людей». Міністр оборони Великої Британії відкинув можливість відправки військових в Україну

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сумнівається у відряджанні британських військових до України у разі російського вторгнення.

Про це він заявив у відеоінтервʼю для журналу The Spectator.

«Україна не є членом НАТО, тому вкрай малоймовірно, що хтось відправить туди солдатів, щоб кинути виклик Росії. Ми не повинні дурити людей, що могли б це зробити. Українці про це знають», — зауважив Воллес.

За словами міністра, Велика Британія може допомогти Україні у «нарощуванні потенціалу». При цьому, Лондон дотримуватиметься політики жорстких економічних санкцій як форми відповіді на російську агресію. Одним із таких заходів, за словами голови Міноборони Великої Британії, може стати відключення Росії від міжнародної платіжної мережі SWIFT.

У середині листопада британське видання Mirror повідомляло, що військовослужбовці сил спецпризначення SAS та парашутного полку Великої Британії попереджені, що можуть бути відправлені до України найближчим часом. Підготовка почалася після того, як британські Міноборони та розвідка МІ-6 повідомили уряду про очевидну та реальну небезпеку для України та країн Заходу.

У відповідь на це було створено групу британських сил, яка складається з членів підрозділів SAS, спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, звʼязківців та близько 400 десантників з 16 десантно-штурмової бригади. За даними джерела видання, військовим у групі сказали, що їм, можливо, доведеться почати місію у дуже короткий термін.