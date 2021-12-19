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SpaceX

Американська компанія SpaceX вивела на орбіту турецький супутник звʼязку Turksat 5B.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

Запуск здійснили 18 грудня з 40-го стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді. Космічний апарат масою 4,5 тонни вивели на геостаціонарну орбіту за допомогою ракети Falcon 9. Він призначений для надання комерційних послуг цифрового телебачення та широкосмугового інтернету.

Як пише Інтерфакс-Україна, Turksat-5B є пʼятим і найпотужнішим телекомунікаційним супутником у турецькому орбітальному угрупованні. Як і Turksat-5A, запущений у січні цього року, новий супутник звʼязку належить апаратам пʼятого покоління. Він забезпечить передачу даних зі швидкістю понад 55 Гбіт/с. Це дасть можливість збільшити пропускну спроможність усього угруповання турецьких супутників у 15 разів.

Апарат створила корпорація Airbus Defence and Space. Він використовуватиметься оператором супутникового звʼязку Turksat. Супутник охопить мовленням Туреччину, Близький Схід, Перську затоку, Червоне море, Середземне море, Північну та Східну Африку. Термін служби розрахований на 15 років.