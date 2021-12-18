Зеленський спростив отримання громадянства для іноземців, які воювали за Україну, та підписав низку інших законів

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощення набуття українського громадянства для іноземців та апатридів, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Про це повідомили в Офісі глави держави.

Документ має спростити порядок отримання громадянства для росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання, для осіб, які проходили або проходять службу за контрактом у Збройних силах України, а також для тих, хто воював на Донбасі проти російських бойовиків. Верховна рада ухвалила його 14 грудня.

Також Зеленський підписав закон, який регулює механізм внесення даних про зареєстроване місце проживання громадян на окупованих територіях, а також дає змогу визначити місця оформлення документів.

Ще одним підписаним президентом документом є закон, який повинен врегулювати проблемні питання оподаткування та підтримати бізнес. Зокрема, йдеться про індексацію ставок деяких податків, зміну підходів до оподаткування ПДВ і акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентною платою за користування надрами для видобування руд заліза.

Також документ підвищує окремі ставки екологічного податку, запроваджує податок з «потенційно можливого мінімального доходу з земельної ділянки сільськогосподарського призначення» (окрім ділянок членів дачних та садівничих кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території або на лінії розмежування на період проведення ООС).

Зеленський затвердив закон «Про ратифікацію Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього використання до Конвенції про біологічне різноманіття», метою якого є збереження природних ресурсів, а також підвищення інвестиційної привабливості та покращення іміджу держави.

Окрім цього, президент ратифікував угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі «Креативна Європа» (2021—2027)».

Як зазначили в Офісі президента, продовження участі України у програмі ЄС сприятиме реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Євросоюзі через активну співпрацю в галузі культури.