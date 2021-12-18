Зеленский упростил получение гражданства для иностранцев, воевавших за Украину, и подписал ряд других законов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении обретения украинского гражданства для иностранцев и апатридов, участвовавших в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Документ должен упростить порядок получения гражданства для россиян, подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений, для людей, проходивших или проходящих службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также для воевавших на Донбассе против российских боевиков. Верховная рада приняла его 14 декабря.

Также Зеленский подписал закон, который регулирует механизм внесения данных о зарегистрированном месте проживания граждан на оккупированных территориях, а также позволяет определить места оформления документов.

Еще одним подписанным президентом документом является закон, который должен урегулировать проблемные вопросы налогообложения и поддержать бизнес. В частности, речь идет об индексации ставок некоторых налогов, изменении подходов к налогообложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за пользование недрами для добычи руд железа.

Также документ повышает отдельные ставки экологического налога, вводит налог с «потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения» (кроме участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС).

Зеленский утвердил закон «О ратификации Нагойского протокола о доступе к генетическим ресурсам и справедливом и равноправном распределении выгод от их использования к Конвенции о биологическом разнообразии», целью которого является сохранение природных ресурсов, а также повышение инвестиционной привлекательности и улучшение имиджа государства.

Кроме того, президент ратифицировал соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе «Креативная Европа» (2021—2027)».

Как отметили в Офисе президента, продолжение участия Украины в программе ЕС будет способствовать реализации стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Евросоюзе через активное сотрудничество в области культуры.