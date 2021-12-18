Париж скасував новорічний салют і шоу через поширення «Омікрону»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Влада Парижу скасувала традиційний новорічний салют і феєрверк 31 грудня, а також шоу і святкування на Єлисейських полях через поширення штаму коронавірусу «Омікрон».
Про це повідомляє телеканал BFM TV.
Париж виконав вимогу уряду. Премʼєр-міністр Жан Кастекс заявив про «блискавичну» швидкість «Омікрону» і впевнений, що він стане домінантним у Франції вже з початку 2022 року. Він порадив громадянам не збиратися великими компаніями на свята і закликав людей поставитися до загрози з усією серйозністю.
Напередодні, 16 грудня, Франція обмежила вʼїзд людей із Великої Британії, де ситуація із «Омікроном» поки що найсерйозніша в Європі — близько 15 тисяч хворих.
Додаткові карантинні заходи та обмеження запровадили багато країн ЄС, включаючи Німеччину, яка також вирішила відмовитись від новорічних феєрверків.
- Штам «Омікрон» вже розійшовся майже по всій Європі. 18 грудня його підтвердили в Україні.
- У Києві новорічні локації закривати наразі не планують. Усього їх буде чотири.