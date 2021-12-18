ВПС США тричі провалили тест нової гіперзвукової ракети

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U.S. Air Force

Військово-повітряні сили США втретє не змогли випробувати гіперзвукову ракету-прискорювач AGM-183A від компанії Lockheed Martin.

Про це пише The Drive з посиланням на повідомлення командування ВПС.

Ракета AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) — це перспективна гіперзвукова крилата ракета з твердопаливним прискорювачем та керованим бойовим блоком. Вона повинна розігнати гіперзвукову зброю до заданої швидкості (вище 5 Маха або понад 6 120 км/год) і обходити системи стеження противника за рахунок особливої маневреності.

Lockheed Martin

У середу, 15 грудня, ракету мали запустити з крила стратегічного бомбардувальника В-52 Stratofortress, але пуск перервали через «невідому проблему,» а ракету повернули на завод, почавши екстрений аналіз даних.

В-52 Stratofortress з AGM-183A ARRW на крилі U.S. Air Force

Голова ВПС Френк Кендалл, коментуючи скасування тесту, заявив, що США досягли певного прогресу в технології, але він незадоволений темпами. «Я хотів би, щоб було краще», — сказав він.

Перший тест ракети був у квітні цього року. Тоді ракета не відокремилася від літака. Під час другого тесту у липні, який визнали «частково вдалим», ракета відокремилася, але не спрацювала, як очікувалося.

Видання зазначає, що всі ці невдачі відбуваються на тлі значно кращих успіхів Китаю та Росії, які розпочали польові випробування своєї гіперзвукової зброї.