ВВС США трижды провалили тест новой гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы США третий раз не смогли полноценно испытать гиперзвуковую ракету-ускоритель AGM-183A от компании Lockheed Martin.
Об этом пишет The Drive со ссылкой на сообщение командования ВВС.
Ракета AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) — это перспективная гиперзвуковая крылатая ракета с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком. Она должна разогнать гиперзвуковое оружие до заданной скорости (выше 5 Маха или более 6 120 км/час) и обходить системы слежения противника за счет особой маневренности.
В среду, 15 декабря, ракету должны были запустить с крыла стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress, но пуск прервали из-за «неизвестной проблемы», а ракету вернули на завод, начав экстренный анализ данных.
Глава ВВС Фрэнк Кендалл, комментируя отмену теста, заявил, что США добились определенного прогресса в технологии, но он недоволен темпами. «Я бы хотел, чтобы было лучше», — сказал он.
Первый тест ракеты был апреле этого года. Тогда ракета не отделилась от самолета. Во время второго теста в июле, который признали «частично удачным», ракета отделилась, но не сработала, как ожидалось.
Издание отмечает, что все эти неудачи происходят на фоне куда лучших успехов Китая и России, которые приступили к полевым испытаниям своего гиперзвукового оружия.
- В октябре СМИ сообщали, что армия США и Военно-морские силы неудачно испытали гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, который запускается из ракеты в верхних слоях атмосферы. Ракета-носитель вышла из строя, а оружие скорее всего, было утрачено.
- 6 декабря военные США завершили на Аляске строительство радара для отслеживания гиперзвуковых ракет и спутников.