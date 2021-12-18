В Україні за добу виявили 7,5 тисячі нових COVID-хворих. Вакцинували 136 тисяч людей

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В Україні за минулу добу (17 грудня) виявили 7 503 нових хворих на COVID-19, з яких 674 дитини та 154 медпрацівники.

Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 2 018 людей, а одужали 18 534 пацієнти. Померли 288 українців.

Вакцинували минулої доби 136 962 людини, з них першу дозу отримали 42 544 людини, а другу — 94 358. Додаткову дозу отримали 60 українців. Повністю вакциновано у країні 12 919 024 особи.

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