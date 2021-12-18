Марсіанський вертоліт Ingenuitу пролетів рекордні 230 метрів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Марсіанський вертоліт Ingenuity здійснив свій найдальший політ — на 230 метрів.
Про це повідомляє NASA.
Для Ingenuity це був 18-й політ на Марсі. Він пройшов на швидкості 2,5 м/с у північному районі «Піднятих хребтів» і тривав 124,3 секунди.
За час своєї місії, яка триває вже 10 місяців, Ingenuity пролетів понад 3,8 км, встановив рекорд з висоти польоту і провів над поверхнею Марсу майже 33 хвилини.
- 18 лютого на Марсі у кратері Джезеро сів ровер Perseverance. Після посадки він зробив кілька фотографій і записав звук. 22 лютого в NASA показали відео посадки Perseverance. Виявилося, що на парашуті ровера було секретне повідомлення, яке розгадали користувачі Reddit. Незабаром ровер почав надсилати панорамні фото і записи.
- 5 квітня ровер успішно висадив на Марсі вертоліт Ingenuity, чим дав старт його польотам. Проблемним для Ingenuity був шостий політ.
- Місія Ingenuity покликана допомогти NASA перевірити технологію марсіанського вертольота для створення більших і вдосконалених моделей.