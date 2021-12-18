Марсіанський вертоліт Ingenuitу пролетів рекордні 230 метрів

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Марсіанський вертоліт Ingenuity здійснив свій найдальший політ — на 230 метрів.

Про це повідомляє NASA.

Для Ingenuity це був 18-й політ на Марсі. Він пройшов на швидкості 2,5 м/с у північному районі «Піднятих хребтів» і тривав 124,3 секунди.

За час своєї місії, яка триває вже 10 місяців, Ingenuity пролетів понад 3,8 км, встановив рекорд з висоти польоту і провів над поверхнею Марсу майже 33 хвилини.