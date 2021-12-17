Справа Навального: Росія запровадила санкції проти семи громадян Великої Британії
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Фото УНІАН
Росія запровадила персональні санкції проти семи громадян Великої Британії у відповідь на таке ж рішення Лондону.
Про це повідомили у МЗС РФ.
«У відповідь на недружні дії Лондона та на основі принципу взаємності ухвалено рішення про введення щодо пропорційної кількості представників Великобританії, які щільно залучені до антиросійської діяльності. Їм закрито вʼїзд на територію Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, йдеться про запровадження Британією санкцій щодо семи росіян, які є відповідальними за отруєння опозиціонера Олексія Навального.
- Раніше санкції проти семи осіб, причетних до отруєння Навального, ввели США і Велика Британія. До переліку потрапили оперативник-криміналіст Олексій Александров («Олексій Фролов»), співробітник ФСБ Володимир Паняєв, оперативник-криміналіст Іван Осипов («Іван Спиридонов»), голова Центру спеціальної техніки ФСБ Володимир Богданов, директор Інституту криміналістики ФСБ Кирило Васильєв, заступник директора Інституту криміналістики Станіслав Макшаков і голова Другої служби ФСБ (із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) Олексій Сєдов.