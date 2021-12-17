«Я відмовився». Звільнений заступник голови МВС Гогілашвілі заявив, що СБУ його не охороняє
- Автор:
- Олег Панфілович
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Звільнений через скандал на блокпосту на Донбасі заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі спростував інформацію про те, що його начебто охороняють бійці спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України.
Про це він розповів у інтервʼю «Бабелю».
«Мене не охороняють співробітники «Альфи». На мене було скоєно замах, мені розстріляли машину. Було порушено справу. Я відмовився від охорони, але дитина та дружина їздять із охороною», — сказав Гогілашвілі.
Він додав, що вважає неприйнятним, коли ЗМІ показують його дитину та садок, до якого вона ходить. «Я б спокійно їздив на машині без прикриття, якби мені її не розстрілювали. Якби я пончиками торгували чи пиріжками», — пояснив колишній заступник міністра.
Раніше видання Bihus.Info зафіксувало, як у листопаді 2019 року сина помічниці президента Марії Левченко і (на той час) заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі до КВЦ «Парковий» привозив автомобіль з номерами Служби безпеки України. Редакція з’ясувала, що разом з дитиною був охоронець, у ньому журналісти впізнали співробітника спецпідрозділу «Альфа» СБУ.
- 11 грудня в YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів на Донеччині, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурювався, що поліцейські не знають, хто він такий.
- 12 грудня зʼявилось друге відео із Гогілашвілі. На кадрах інцидент, який стався 24 листопада цього року. Патрульні зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів, але у Гогілашвілі це викликало роздратування. Він облаяв патрульного і запитав, чому той «не впізнав начальство». Поліцейський спокійно пояснював, що виконує свої службові обовʼязки.
- Голова МВС ініціював внутрішнє розслідування та заявив, що усуне Гогілашвілі з посади. Президент Зеленський попросив звільнити Гогілашвілі.
- 12 грудня «Центр журналістських розслідувань» повідомив, що Гогілашвілі має дійсний паспорт громадянина Росії та індивідуальний податковий номер.
- 13 грудня Кабмін звільнив Гогілашвілі. Сам чиновник пізніше повідомив, що написав заяву на звільнення та визнав себе винним.