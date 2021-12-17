Без союзників переговорів нічого очікувати. США та НАТО відповіли на пропозицію Росії про «гарантії безпеки»
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- Костя Андрейковець
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Allie_Caulfield / Flickr
Офіційний Вашингтон відреагував на пропозиції Росії щодо переговорів про гарантії безпеки.
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що без європейських союзників і партнерів США не вестимуть переговори про безпеку Європи, передає Reuters.
«Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику і вільні від зовнішнього втручання», — додала вона.
Як передає «Радіо Свобода», у НАТО заявили, що будь-який діалог з Москвою також має враховувати занепокоєння Альянсу щодо дій Росії та консультації з європейськими партнерами й Україною.
- 17 грудня МЗС Росії опублікувало проєкти договорів зі США та НАТО про так звані гарантії безпеки. У проєкті договору зі США наголошується лише на нерозширенні НАТО на схід і в колишні пострадянські країни, натомість проєкт договору з НАТО виключає будь-яке розширення Альянсу. Окремо Росія просить США не створювати військові бази на територіях пострадянських країн і не розгортати ядерну зброю за кордоном.