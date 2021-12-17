МОЗ розширив список професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою. Туди потрапили медики

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John Twohig / Flickr

Міністерство охорони здоров’я розширило перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою умовою для подальшої роботи.

Про це пише пресслужба МОЗ.

До переліку таких професій додалися працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

«Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоровʼя державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Наказ набере чинності через один місяць після його опублікування. Якщо працівники до того часу не вакцинуються, то їх почнуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати.