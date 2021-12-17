У США дозволили надсилати поштою пігулки для медикаментозного аборту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
risingthermals / Flickr
У США регулятор — Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) — остаточно схвалив доставку таблеток для аборту поштою.
Про це йдеться у поясненні регулятора, а детально пише The New York Times.
Медикаментозний аборт включає прийом двох препаратів протягом кількох днів. «Міфепристон» блокує вироблення гормону, необхідного для вагітності, а другий препарат, «Мізопростол», викликає перейми. У рішенні FDA ідеться про «Міфепристон». Попередні правила дозволяли жінкам приймати препарат у будь-якому місці, але отримати вони його мали особисто від сертифікованого постачальника. «Мізопростол» уже давно відпускається в аптеках за рецептом лікаря.
Таким чином аборти стають більш доступними для жінок, які з якихось причин не можуть особисто відвідувати клініки. Тепер, аби отримати препарат поштою, достатньо пройти консультацію в інтернеті з профільним лікарем.
Однак, як припускає BBC, це рішення не буде діяти у 19 штатах (здебільшого на Півдні та Середньому Заході), у яких вже діють правила, що забороняють доставку пігулок для переривання вагітності поштою.
За даними Фонду сімʼї Кайзера, на даний момент медикаментозний аборт становить 54% усіх абортів, які роблять терміном до девʼяти тижнів.
- З 1973 року жінки у США мають право зробити аборт до того моменту, поки плід не стане життєздатним (зазвичай це відбувається між 22 і 24 тижнями вагітності).
- 1 вересня 2021 року у Техасі заборонили аборти після шостого тижня. Цей закон називають одним із найсуворіших у країні. Мінʼюст США подав позов проти Техасу через цей закон. На початку жовтня суд відновив цю заборону на аборти. Заборона на штучне перервання вагітності після шостого тижня діятиме у штаті на час судових розглядів.