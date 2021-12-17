Колишній керівник військової розвідки Василь Бурба звільнився зі Збройних сил
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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УНІАН
Колишнього главу Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу звільнили зі Збройних сил України на підставі його ж рапорту. Про це він заявив у коментарі Liga.net.
За словами Бурби, міністр оборони Олексій Резніков підписав його повторний рапорт на звільнення 15 грудня. Перший рапорт про звільнення відмовився підписувати попередній голова Міноборони Андрій Таран.
«Він [Резніков] звільнив мене за моїм рапортом, який був написаний ще у вересні», — сказав Бурба.
На той час, нагадав він, мало відбутися засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту у справі про зрив спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера», на якому планували заслухати його показання, однак засідання перенесли нібито через відсутність кворуму.
«Тобто вони перенесли, я так думаю, тому що просто не хотіли слухати. І в цей час мене набрав міністр оборони [Таран] і сказав, щоб я прийшов до нього в кабінет. Під час розмови я не погодився з його позицією щодо моєї участі у ТСК. Я написав рапорт на звільнення. У звʼязку з тим, що міністра було звільнено, я написав новий рапорт, і станом на вчора його міністр [Резніков] задовольнив, наказ підписано», — сказав Бурба.
Резніков у коментарі журналістам уточнив, що наказ № 660 про звільнення Бурби видано 9 грудня. З 5 серпня 2021 року розвідку Міноборони очолює Кирило Буданов.
- Василь Бурба керував військовою розвідкою у той момент, коли готувалась спецоперація із затримання «вагнерівців», які воювали на Донбасі. Однак українські спецслужби вирішили перенести її на кілька днів, і спецоперація зірвалась: бойовиків затримали білоруські спецслужби і видали назад Росії. Хто у цьому винен — невідомо, але Бурба заявляв, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» дав президент Володимир Зеленський, але не особисто, а через делеговану особу — главу Офісу президента Андрія Єрмака.
- 17 листопада 2021 року міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування про «злив» спецоперації із затримання Україною бойовиків російської «ПВК Вагнера». З нього зрозуміло, що Володимир Зеленський знав про операцію, а голова ОП Андрій Єрмак просив її відкласти.