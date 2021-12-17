Колишній керівник військової розвідки Василь Бурба звільнився зі Збройних сил

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УНІАН

Колишнього главу Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу звільнили зі Збройних сил України на підставі його ж рапорту. Про це він заявив у коментарі Liga.net.

За словами Бурби, міністр оборони Олексій Резніков підписав його повторний рапорт на звільнення 15 грудня. Перший рапорт про звільнення відмовився підписувати попередній голова Міноборони Андрій Таран.

«Він [Резніков] звільнив мене за моїм рапортом, який був написаний ще у вересні», — сказав Бурба.

На той час, нагадав він, мало відбутися засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту у справі про зрив спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера», на якому планували заслухати його показання, однак засідання перенесли нібито через відсутність кворуму.

«Тобто вони перенесли, я так думаю, тому що просто не хотіли слухати. І в цей час мене набрав міністр оборони [Таран] і сказав, щоб я прийшов до нього в кабінет. Під час розмови я не погодився з його позицією щодо моєї участі у ТСК. Я написав рапорт на звільнення. У звʼязку з тим, що міністра було звільнено, я написав новий рапорт, і станом на вчора його міністр [Резніков] задовольнив, наказ підписано», — сказав Бурба.

Резніков у коментарі журналістам уточнив, що наказ № 660 про звільнення Бурби видано 9 грудня. З 5 серпня 2021 року розвідку Міноборони очолює Кирило Буданов.