Бойовики на Донбасі вбили українського військового
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Степанов Анатолій / УНІАН
За минулу добу, 16 грудня, бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілів один з бійців ЗСУ загинув.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
«Упродовж минулої доби, 16 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться в повідомленні.
Бойовики обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї, мінометів калібру 82 мм і гранатометів. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Один із українських військових отримав поранення, яке було несумісним з життям. Також поранення отримав ще один боєць ЗСУ — його доправили до лікарні.
- 16 грудня журналісти опублікували рішення суду Кіровського районного суду Ростова-на-Дону, у якому розкрилася інформація про те, що на бойовому чергуванні в «ДНР» і «ЛНР» перебувають російські військові та їм раз на два тижні відправляли 1 300 тонн продовольства. У Кремлі заявили, що суд припустився помилки. Москва вже восьмий рік заперечує присутність своїх солдатів на Донбасі.
- У Міністерстві закордонних справ України рішення суду міста Ростов-на-Дону, який розкрив присутність російських військових на Донбасі, назвали явкою з повинною. У суді ж заявили, що інформація про російських військових на Донбасі містилася виключно в показаннях підсудного, а суд її не перевіряв, оскільки вона нібито не була предметом судового розгляду.