Україна отримала суперників у Лізі Націй УЄФА

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Визначилися суперники України у турнірі Ліги націй УЄФА.

Жеребкування відбулося у швейцарському Ньйоні.

Українська збірна зіграє проти команд Шотландії, Ірландії та Вірменії. Варто зазначити, що з шотландцями збірна України вже у березні зійдеться у боротьбі за право зіграти на чемпіонаті світу з футболу.

Перші матчі відбудуться у червні наступного року. Україна грає у дивізіоні, переможці його груп потрапляють до елітного дивізіону турніру.

17 листопада УЄФА скасувала матч між збірними Швейцарії та України через спалах коронавірусу в українській команді. Тоді повідомляли, що за регламентом УЄФА було три варіанти вирішення цієї ситуації: відкладення матчу, технічна поразка збірної Україні або жеребкування.