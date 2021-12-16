Україна отримала суперників у Лізі Націй УЄФА
- Автор:
- Олег Панфілович
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Визначилися суперники України у турнірі Ліги націй УЄФА.
Жеребкування відбулося у швейцарському Ньйоні.
Українська збірна зіграє проти команд Шотландії, Ірландії та Вірменії. Варто зазначити, що з шотландцями збірна України вже у березні зійдеться у боротьбі за право зіграти на чемпіонаті світу з футболу.
Перші матчі відбудуться у червні наступного року. Україна грає у дивізіоні, переможці його груп потрапляють до елітного дивізіону турніру.
17 листопада УЄФА скасувала матч між збірними Швейцарії та України через спалах коронавірусу в українській команді. Тоді повідомляли, що за регламентом УЄФА було три варіанти вирішення цієї ситуації: відкладення матчу, технічна поразка збірної Україні або жеребкування.
- Поєдинок Швейцарії та України мав стати останнім на стадії групового етапу — його результат визначав фінальну позицію команд у квартеті елітного дивізіону А4. Перед матчем у підопічних Андрія Шевченка було шість очок, у швейцарців — три.
- 25 листопада національній збірній України присудили технічну поразку в матчі Ліги націй УЄФА проти збірної Швейцарії. Таким чином, українці опустилися на останнє місце у групі та вилетіли в нижчий дивізіон.