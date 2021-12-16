Мінцифри: Заяву до поліції можна буде подати онлайн
- Автор:
- Олег Панфілович
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Соколовська Інна / УНІАН
Міністерство цифрової трансформації та Міністерство внутрішніх справ розробляють можливість подавати заяву до поліції в режимі онлайн.
Про це в інтервʼю «BBC Україна» розповів віце-премʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Коли зʼявився новий міністр внутрішніх справ, ми провели з ним зустріч. Один із проєктів, які ми плануємо зробити, — це подача заяви в поліцію онлайн. Поки не можу анонсувати конкретну дату, є план, над яким ми працюємо», — зазначив він.
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