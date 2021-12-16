Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню та поранили українського військового
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського / Facebook
Бойовики на Донбасі від початку доби чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, і поранили українського військового.
Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
За даними військових, російські найманці відкривали вогонь:
- неподалік Новолуганського — зі стрілецької зброї;
- поблизу Пісків — з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;
- у бік Золотого-4 та Травневого — з автоматичних станкових гранатометів.
Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Нині він перебуває в лікувальному закладі, стан здоров’я пораненого задовільний.
Окремо у штабі зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.
- 14 грудня бойовики на Донбасі сім разів обстрілювали українські позиції. Унаслідок обстрілів також був поранений один боєць Збройних сил України. Окупанти пошкодили житлові будинки у прифронтовому селищі Травневому.